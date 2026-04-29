पत्नी से अवैध संबंध के शक में पति ने काटा किराएदार का गला, बाद में थाने पहुंचकर किया सरेंडर

Delhi Crime News: शालीमार बाग इलाके में बीती रात रंजिश और शक के चलते एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अपनी पत्नी के कथित प्रेमी से नाराज एक व्यक्ति ने चाकू से उसका गला रेत दिया और शरीर पर कई प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद आरोपी खून से सने कपड़ों में ही थाने पहुंच गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को शव और हथियार बरामद करवाते समय भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और वह लगातार वारदात की तफ्तीश में पुलिस की मदद करता रहा।