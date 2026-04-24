कॉल गर्ल्स की लत, जुए की गंदी आदत, पैसों की किल्लत ने कर दी IRS अधिकारी की बेटी की हत्या

वारदात वाले दिन आरोपी राहुल को पता था कि अधिकारी और उनकी पत्नी सुबह जिम जाते हैं। मौका पाकर वह दूसरी चाबी से घर में दाखिल हुआ। उस वक्त युवती अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। आरोपी ने पहले उससे रुपयों की मांग की, लेकिन जब उसने मना किया तो राहुल ने हिंसक होकर उसके सिर पर वार कर दिया। चोट इतनी गंभीर थी कि पीड़िता अचेत हो गई। जांच में यह दिल दहला देने वाला तथ्य सामने आया कि बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद, वह उसे घसीटकर उस कमरे में ले गया जहां डिजिटल लॉकर था। उसने बेसुध लड़की की उंगलियों से लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं रहा। आखिर में सबूत मिटाने और जान लेने की नीयत से उसने चार्जर केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।