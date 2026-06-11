मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर NSUI का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द किए जाने के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस जहां पहले ही इस मामले को लेकर भाजपा पर सवाल उठा रही है वहीं अब कांग्रेस नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने भी इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। NSUI के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली के पटेल चौक स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कई NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।