IRS अफसर की बेटी को तीसरी मंजिल से घसीटकर तिजोरी तक लाया, राहुल पर लाखों का कर्ज, कई दफा अफसर ने भी कर्ज चुकाया

IRS Officer Daughter Case: दिल्ली में एक आईआरएस अफसर के घर काम करने वाले पूर्व नौकर राहुल मीणा की हैवानियत ने सबको झकझोर दिया है। राहुल करीब 8 महीने से घर में काम कर रहा था, लेकिन उसकी हेराफेरी और ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण उसे डेढ़ महीने पहले काम से निकाल दिया गया था। जांच में पता चला कि राहुल पर लाखों का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए अक्सर अफसर खुद आगे आते थे और यहां तक की उसने अफसर के पड़ोसियों तक से पैसे उधार लिए थे।