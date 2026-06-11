दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुईं हरियाणा की गेस्ट टीचर सस्पेंड, वीडियो वायरल के बाद हुई कार्रवाई

Guest Teacher Suspended: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुई हरियाणा के रोहतक की सरकारी स्कूल की गेस्ट टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। जिला एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर की ओर से बुधवार को जारी सस्पेंशन ऑर्डर में कहा गया कि सुलेखा दलाल 8 जून से सस्पेंड रहेंगी। हालांकि, न्यूज एजेंसी PTI ने अपनी रिपोर्ट के बताया कि ऑर्डर में इस कार्रवाई की वजह नहीं बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक, सस्पेंशन के दौरान रोहतक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस दलाल का हेडक्वार्टर होगा और उन्हें बिना पहले से इजाजत लिए स्टेशन छोड़ने से मना किया गया है। यह सब तब हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दलाल CJP के विरोध प्रदर्शन में लोगों को संबोधित करती दिख रही थीं।