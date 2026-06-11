दिल्ली में रातें हुईं बेहद गर्म, मौसम विभाग ने दी शुक्रवार तक आंधी-तूफान और ओले गिरने की चेतावनी

Delhi weather update: दिल्ली का मौसम हर दिन नई करवट बदल रहा है। दो दिन पहले ही पालम में 120 किमी की रफ्तार से आई खतरनाक आंधी का असर खत्म भी नहीं हुआ था कि गुरुवार को दिल्लीवाले एक नए मौसम के झटके के साथ जागे। दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र, सफदरजंग में सिर्फ 24 घंटे के अंदर रात का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस उछलकर सीधे 30 डिग्री पर पहुंच गया। यानी अब रातें भी गर्म भाप की तरह तपेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।