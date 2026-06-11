लेडीज कोच में महिलाओं की चोरी-छिपे वीडियो बनाने का आरोप, इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा

Ladies Compartment Local Train: अक्सर देखा जाता है कि महिला यात्री सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए सामान्य डिब्बों की तुलना में महिला कोच में यात्रा करना पसंद करती है। लेकिन क्या हो जब महिलाओं के इसी सुरक्षित घेरे में उनकी सुरक्षा और निजता तार-तार हो जाए? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नया और बेहद गंभीर विवाद खड़ा कर दिया है, जहां दो युवतियों ने अपनी ही साथी महिला सहयात्रियों पर बिना मर्जी के उनके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें खींचने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किए गए इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि यह घटना एक खचाखच भरी लोकल ट्रेन के लेडीज कोच के भीतर हुई है, हालांकि वीडियो में सटीक लोकेशन (स्थान) का खुलासा नहीं किया गया है।