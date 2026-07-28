‘राहुल को समझाओ कि शादी कर ले’, मोहम्मद इरफान के घर पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने फोन पर की मजेदार बात

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 35 साल के मोहम्मद इरफान दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में एक बेहद साधारण और अधूरे बने मकान में अपने पिता के साथ रहते हैं। वह कभी स्कूल नहीं गए और बर्फ बेचकर व दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बावजूद, इरफान की संविधान, लोकतंत्र, श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर पकड़ बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों को हैरान कर रही है। इरफान का कहना है कि उन्होंने खुद को पढ़ाने के लिए कभी किताबों का नहीं, बल्कि गूगल वॉइस सर्च और यूट्यूब वीडियो का सहारा लिया और डिजिटल माध्यमों से ही यह ज्ञान हासिल किया।