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‘राहुल को समझाओ कि शादी कर ले’, मोहम्मद इरफान के घर पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने फोन पर की मजेदार बात

Mohammad Irfan Rahul Gandhi meeting: CJP आंदोलन से चर्चा में आए मोहम्मद इरफान के घर पहुंचे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी ने फोन पर इरफान से राहुल को शादी के लिए समझाने का मजाकिया आग्रह किया, तो इरफान ने दिया दिलचस्प जवाब।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Jul 28, 2026

Mohammad Irfan Rahul Gandhi meeting

मोहम्मद इरफान से प्रियंका गांधी ने फोन पर की मजेदार बात, फोटो सोर्स- एक्स ( @priainc )

CJP viral Mohammad Irfan: नीट परीक्षा के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' आंदोलन के दौरान अपनी बेबाकी और संविधान की गहरी समझ से देश भर में चर्चा में आए मोहम्मद इरफान अब सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना चुके हैं। दररअसल, सोमवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक इरफान से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से इरफान की फोन पर बातचीत भी कराई, जिसमें एक बेहद दिलचस्प और मजेदार वाकया सामने आया।

'राहुल मेरी बात नहीं सुनता, तुम ही समझाओ'

बता दें कि इरफान ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान खुलासा किया कि जब राहुल गांधी उनके घर आए, तो उन्होंने प्रियंका गांधी से उनकी बात कराई। प्रियंका गांधी ने मजाकिया अंदाज में इरफान से कहा कि 'आप राहुल को समझाइए कि वह शादी कर लें। वह मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनता' इस पर इरफान ने भी अपने ही अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिए और बोले कि 'मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी शादी नहीं करेंगे।'

बिना स्कूल गए, Google और YouTube से सीखा संविधान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 35 साल के मोहम्मद इरफान दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में एक बेहद साधारण और अधूरे बने मकान में अपने पिता के साथ रहते हैं। वह कभी स्कूल नहीं गए और बर्फ बेचकर व दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बावजूद, इरफान की संविधान, लोकतंत्र, श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर पकड़ बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों को हैरान कर रही है। इरफान का कहना है कि उन्होंने खुद को पढ़ाने के लिए कभी किताबों का नहीं, बल्कि गूगल वॉइस सर्च और यूट्यूब वीडियो का सहारा लिया और डिजिटल माध्यमों से ही यह ज्ञान हासिल किया।

राहुल गांधी को दिया संसद का न्योता

राहुल गांधी के साथ बातचीत के दौरान इरफान ने स्पष्ट किया कि उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह संसद में देश के गरीबों, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हक और सम्मानजनक आजीविका की आवाज प्रमुखता से उठाते रहें। राहुल गांधी ने इरफान के विचारों की जमकर तारीफ की और उन्हें व उनके पूरे परिवार को संसद भवन आने का विशेष निमंत्रण भी दिया।

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Updated on:

28 Jul 2026 12:57 pm

Published on:

28 Jul 2026 12:57 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘राहुल को समझाओ कि शादी कर ले’, मोहम्मद इरफान के घर पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने फोन पर की मजेदार बात

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