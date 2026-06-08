Delhi: रात के अंधेरे में तोड़ा ताला, उड़ाए 3.5 लाख; CCTV और सर्विलांस से धरा गया, यूपी का निकला पूर्व कर्मचारी चोर

पुलिस की सख्त पूछताछ के दौरान आरोपी अविनाश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने प्रतापगढ़ के शुकुलपुर इलाके में एक ऑटो रिपेयर की दुकान के पीछे झाड़ियों में छिपाकर रखा गया चोरी का बैग और 3,36,650 रुपए नकद बरामद किया। जांच के दौरान वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पहचान छिपाने और जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए स्कूटी किराए पर ली थी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।