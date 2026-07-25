धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बड़ी वजहें, जानिए क्यों छोड़ना पड़ा शिक्षा मंत्री का पद

Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने NEET-UG पेपर लीक विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से ​इस्तीफा दिया है। जंतर मंतर पर छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक टकराव की स्थिति बनने के बाद उन्होने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजा। अपने इस्तीफे में उन्होने लिखा कि, उन्होंने चार दशकों से ज्यादा समय छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा सुधारों के लिए समर्पित किया है।