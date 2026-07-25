‘सिर्फ इस्तीफे से क्या होगा? मेरी बेटी वापस नहीं आएगी’: NEET पीड़िता आकांक्षा के परिजनों का फूटा गुस्सा, PM मोदी से भी मांगा इस्तीफा

नीलम चतुर्वेदी ने मांग की कि पेपर लीक के मुख्य दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बेटी की पढ़ाई के लिए हमें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी थी, क्या वो जमीन वापस आ पाएगी?' वहीं आकांक्षा के पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे मेरी बेटी के अलावा अब कुछ नहीं दिखता। वह डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती थी।