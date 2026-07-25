धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर पथराव, पुलिस ने लाठी और आंसू गैस से संभाला मोर्चा

फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। संगठन की ओर से कहा गया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए जंतर-मंतर पर चल रहा धरना तत्काल प्रभाव से खत्म किया जा रहा है। CJP ने आंदोलन में शामिल सभी छात्रों, युवाओं और समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संघर्ष का परिणाम है। साथ ही संगठन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर वह अपनी आवाज उठाता रहेगा।