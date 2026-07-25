सोनम वांगचुक ने Gen Z सराहना की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा- यह लोकतंत्र की जीत है

गौरतलब है कि देशभर में नीट (NEET) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हजारों छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शुरुआत में सरकार की ओर से धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन के संकेत दिए गए थे, लेकिन लगातार बढ़ते विरोध और छात्रों के दबाव के बीच उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। इस घटनाक्रम को NEET आंदोलन से जुड़े छात्रों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता के तौर पर देखा जा रहा है।