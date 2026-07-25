‘आगे किसी का भी इस्तीफा ले लेंगे’, अभिजीत दीपके ने कहा- धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन इस बात का सबूत है कि निडर रहो

गौरतलब है कि नीट (NEET) परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और हजारों छात्रों द्वारा लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी। हालांकि, इससे पहले सरकार की ओर से मंत्री के समर्थन की बात कही जा रही थी, लेकिन बढ़ते जनाक्रोश और छात्रों के दबाव के बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया है। इस घटनाक्रम को NEET आंदोलन से जुड़े छात्रों और युवाओं की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।