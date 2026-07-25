दिल्ली में सरकार और सीजेपी प्रवक्ताओं के बीच बैठक जारी

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास सरकार के साथ वार्ता में शामिल हुए हैं। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में दोनों पक्षों के बीच तीसरे दौर की बैठक शुरू हो गई है। शुक्रवार को सीजेपी ने सरकार को मांगपत्र सौंपा था जिसमें से सरकार ने दो मांगों पर सहमति जताई थी। हालांकि शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने शनिवार दोपहर 3.30 बजे तक का वक्त मांगा था। वार्ता से पूर्व ही शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।