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दिल्ली में सरकार और सीजेपी प्रवक्ताओं के बीच बैठक जारी

​Talks Between CJP and Government: जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वार्ता में शामिल होंगे।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Jul 25, 2026

CJP and government talk

patrika file photo

​Talks Between CJP and Government: ​जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वार्ता में शामिल हुए। सीजेपी प्रतिनि​धिमंडल में आशुतोष रांका और सौरव दास वार्ता के लिए पहुंचे।

सरकार ने मांगा था समय

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास सरकार के साथ वार्ता में शामिल हुए हैं। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में दोनों पक्षों के बीच तीसरे दौर की बैठक शुरू हो गई है। शुक्रवार को सीजेपी ने सरकार को मांगपत्र सौंपा था जिसमें से सरकार ने दो मांगों पर सहमति जताई थी। हालांकि शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने शनिवार दोपहर 3.30 बजे तक का वक्त मांगा था। वार्ता से पूर्व ही शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहली बैठक

शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से वार्ता कर पार्टी की तरफ से मांगपत्र सौंपा था। धर्मेद्र प्रधान का इस्तीफा मांगपत्र का प्रमुख मुद्दा था। हालांकि अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से ​इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में इस्तीफे के बाद दोनों पक्षों के बीच यह पहली बैठक है।

बैठक के बाद सीजेपी- सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव

मिली जानकारी के अनुसार कॉकरोच जनता पार्टी- सीजेपी और सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता खत्म होने के बाद दोनों पक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है।

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Updated on:

25 Jul 2026 04:38 pm

Published on:

25 Jul 2026 03:48 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में सरकार और सीजेपी प्रवक्ताओं के बीच बैठक जारी

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