‘मांगें मान ली गई हैं, अब आंदोलन वापस लें छात्र’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी का बयान

उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआत है और इस खबर को सुनकर वह भावुक हो गईं। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 10-12 वर्षों से उनके मन में यह सवाल उठता रहा कि आखिर देश का युवा कब जागेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में आरएसएस की विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है और विरोध की आवाज उठाने वाले युवाओं पर दबाव बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि देश के युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की है और अब कोई भी उनकी आवाज को दबाने की हिम्मत नहीं करेगा।