बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने की धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ, भविष्य के लिए दी शुभकामना

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देश की शिक्षा व्यवस्था को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया है। राहुल गांधी ने देशभर के छात्रों और युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया।