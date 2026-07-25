सीजेपी अध्यक्ष बोले अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, दो मांगें अभी भी बाकी; वो भी लेकर रहेंगे

अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवारों को उनकी मांग के मुताबिक पूरा न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनके तेवर ढीले नहीं पड़ेंगे। पार्टी ने सरकार को अपनी दो मुख्य मांगों के लिए भी चेताया है। उनकी पहली मांग यह है कि संघर्ष और संकट का सामना करने वाले सभी पीड़ित परिवारों को सरकार एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा दे। उनका तर्क है कि सिर्फ राजनीतिक पदों पर फेरबदल से जनता के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया जा सकता।