‘जनतंत्र की जीत, सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा’ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अरविंद केजरीवाल

AAP सांसद संजय सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। दुनिया युवाओं के दिखाए रास्ते पर चलती है। अपने आंदोलन के जरिए, देश भर के करोड़ों युवाओं ने मोदी सरकार को उसकी गहरी, कुंभकर्ण जैसी नींद से जगा दिया है। पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुई यह लड़ाई अब रोजगार की मांग तक जाएगी। अब से, देश में हर चूक के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। आंदोलन की जीत पर बधाई।"