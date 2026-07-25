25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘जनतंत्र की जीत, सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा’ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अरविंद केजरीवाल

Dharmendra Pradhan resigned: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश के युवाओं और Gen Z को बधाई दी और इसे लोकतंत्र की जीत बताया।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Jul 25, 2026

Arvind Kejriwal on NEET Paper Leak

अरविंद केजरीवाल (Photo-IANS)

Dharmendra Pradhan Resignation: जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को जैसे ही शिक्षा मंत्री के पद छोड़ने का पत्र सामने आया, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे देश के युवाओं, जेन जी और खुद लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताया।

देश के युवाओं के नाम अरविंद केजरीवाल का संदेश

सोशल मीडिया छात्रों को संबोधित करते हुए, AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लंबे समय बाद देश के लोकतंत्र की असली ताकत देखने को मिली है। केजरीवाल ने कहा, "सभी को बहुत-बहुत बधाई! हमारे देश के युवाओं और जेन जी को बहुत-बहुत बधाई। यह बहुत खुशी की बात है, आपके संघर्ष का फल मिला है। आखिरकार, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना ही पड़ा।"

अरविन्द केजरीवाल ने आगे कहा, "यह पूरे लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया था। उन्हें लगने लगा था कि सरकारें बस सुनती ही नहीं हैं। जनता सरकार के सामने चिल्लाती थी, गुहार लगाती थी, हाथ जोड़कर विनती करती थी, फिर भी सरकार कभी नहीं सुनती थी। लेकिन एक बड़ा संघर्ष हुआ और आखिरकार सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा। उसे जनता के सामने झुकना ही पड़ा।"

यह बहुत बड़ी जीत- केजरिवाल

केजरिवल ने कहा "यह लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार अब NEET सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगले साल से इस देश में पेपर लीक बंद हों और हमारे बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर न हों।"

सरकार को गहरी नींद से जगाया - संजय सिंह

AAP सांसद संजय सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। दुनिया युवाओं के दिखाए रास्ते पर चलती है। अपने आंदोलन के जरिए, देश भर के करोड़ों युवाओं ने मोदी सरकार को उसकी गहरी, कुंभकर्ण जैसी नींद से जगा दिया है। पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुई यह लड़ाई अब रोजगार की मांग तक जाएगी। अब से, देश में हर चूक के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। आंदोलन की जीत पर बधाई।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

Updated on:

25 Jul 2026 03:23 pm

Published on:

25 Jul 2026 03:19 pm

Hindi News / National News / ‘जनतंत्र की जीत, सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा’ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अरविंद केजरीवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP Protest

Dharmendra Pradhan Resign: ‘पीएम नरेंद्र मोदी की हठ की हार है’ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरा

Dharmendra Pradhan
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान का दर्द, इस्तीफा देने के बाद बोले- जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को किया गुमराह, खड़ी की बाधा

Dharmendra Pradhan
राष्ट्रीय

CJP Protest: 'हमारा खाना-पानी रोका जा रहा है', सौरभ दास का दिल्ली पुलिस पर आरोप

Sonam hunger strike, peaceful protest news, government talks update,
राष्ट्रीय

Dharmendra Pradhan: इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आया बयान, बोले- 10 दिन से बहुत दुखी था मन

Dharmendra Pradhan
राष्ट्रीय

जंतर-मंतर पर फिर भड़की हिंसा, पुलिस पर पथराव, जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, कई जवान घायल

operation sindoor delhi police, fake news social media accounts block, jantar mantar stone pelting
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.