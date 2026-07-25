25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CJP Protest Row: इस्तीफे के बीच जानिए, केंद्रीय मंत्री तक कैसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर? क्या है उनसे जुड़े कानूनी मामले

CJP Protest Latest Update: NEET मामले पर CJP आंदोलन और इस्तीफे की खबरों के बीच जानिए पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर, उनकी कुल संपत्ति (Net Worth) और दर्ज मामलों का पूरा ब्योरा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Jul 25, 2026

cjp protest latest update dharmendra pradhan resignation net worth cases profile

केंद्रीय मंत्री तक कैसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर? (फोटो:ANI)

CJP Protest Latest Update: देशभर में NEET पेपर लीक मामले को लेकर जारी छात्रों के तीव्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजनीतिक घमासान के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह छात्र आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है, जिसे विपक्षी दलों और कई चर्चित हस्तियों का समर्थन भी मिला है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांग और राजनीतिक दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

धर्मेंद्र प्रधान का शुरुआती जीवन और शैक्षणिक पृष्ठभूमि

57 साल धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रभावशाली और अनुभवी नेताओं में से एक गिने जाते हैं। उनका जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के अनुगुल जिले के तालचेर में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता देबेंद्र प्रधान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं।

धर्मेंद्र प्रधान ने साल 1990 में भुवनेश्वर स्थित उत्कल विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी (मानवशास्त्र) में MA की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता के रूप में की थी।

धर्मेंद्र प्रधान का कैसा रहा राजनीतिक सफर?

धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र राजनीति से शुरुआत कर केंद्रीय मंत्रिमंडल तक का सफर तय किया है:

-साल 2000: ओडिशा की पल्लहड़ा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए।

  • साल 2004: देवगढ़ सीट से पहली बार लोकसभा सांसद बने।
  • साल 2004–2006: भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली।

मंत्रालयी अनुभव: वे पूर्व में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार संभाल चुके हैं।

जून 2024: ओडिशा की संबलपुर सीट से पुन: लोकसभा सांसद चुने गए और उन्हें दोबारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई।

कितनी संपत्ति के मालिक हैं धर्मेंद्र प्रधान? (Net Worth Details)

साल 2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार, धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल संपत्ति 6.38 करोड़ रुपये है।

  1. धर्मेंद्र प्रधान की व्यक्तिगत संपत्ति:

चल संपत्ति (Movable Assets): 1.39 करोड़

अचल संपत्ति (Immovable Assets): 92 लाख

देनदारी (Liabilities): 32 लाख

शुद्ध संपत्ति (Net Worth): 1.99 करोड़

दर्ज आपराधिक व कानूनी मामले

चुनावी हलफनामे के अनुसार, धर्मेंद्र प्रधान पर मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलनों और प्रदर्शनों से जुड़े पुराने मामले दर्ज हैं:

  1. 2005 (रेल रोको प्रदर्शन): गारपोश रेलवे स्टेशन पर 'तपस्विनी एक्सप्रेस' ट्रेन का ठहराव हटाने के विरोध में प्रदर्शन से संबंधित मामला। IPC और रेलवे अधिनियम के तहत दर्ज इस मामले में फिलहाल आरोप तय नहीं हुए हैं।
  2. 2006 (पुरी मामला): एक विवाह समारोह के दौरान पुलिस के साथ कथित तीखी बहस से जुड़ा मामला, जिसमें 22 जनवरी 2015 को औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए थे।
  3. 2010 (किसान मुआवजा प्रदर्शन): कंकाड़ाहाड़ा में एक मृतक किसान के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामला।

सीजेपी अध्यक्ष बोले अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, दो मांगें अभी भी बाकी; वो भी लेकर रहेंगे

ये भी पढ़ें
CJP demands compensation,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

Updated on:

25 Jul 2026 03:50 pm

Published on:

25 Jul 2026 03:50 pm

Hindi News / National News / CJP Protest Row: इस्तीफे के बीच जानिए, केंद्रीय मंत्री तक कैसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर? क्या है उनसे जुड़े कानूनी मामले

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP Protest

CJP Government Meeting: मंत्री जेपी नड्डा-जितेंद्र सिंह और CJP के बीच बातचीत जारी, मुस्कुराते दिखे प्रवक्ता सौरव दास

CJP protest
राष्ट्रीय

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने की धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ, भविष्य के लिए दी शुभकामना

BJP President Nitin Nabin
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी की बड़ी मांग, बोले- माफी मांगें पीएम मोदी, हिंसा के दोषियों पर हो कार्रवाई

Rahul Gandhi, Dharmendra Pradhan, Dharmendra Pradhan Resignation, Rahul Gandhi Statement, PM Modi,
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार का पहला बयान, किरेन रिजिजू बोले- हर फैसले के केंद्र में करोड़ों छात्रों को रखा

dharmendra pradhan resignation
राष्ट्रीय

कैसे सोशल मीडिया से हुई CJP की शुरुआत? जिसके सामने झुक गई मोदी सरकार, शिक्षा मंत्री को देना पड़ा इस्तीफा

Cockroach Janta Party, CJP, Abhijit Dipke, CJI Surya Kant, Dharmendra Pradhan Resignation, Social Media Trend,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.