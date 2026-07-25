CJP Protest Row: इस्तीफे के बीच जानिए, केंद्रीय मंत्री तक कैसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर? क्या है उनसे जुड़े कानूनी मामले

CJP Protest Latest Update: देशभर में NEET पेपर लीक मामले को लेकर जारी छात्रों के तीव्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजनीतिक घमासान के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह छात्र आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है, जिसे विपक्षी दलों और कई चर्चित हस्तियों का समर्थन भी मिला है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांग और राजनीतिक दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।