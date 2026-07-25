कैसे सोशल मीडिया से हुई CJP की शुरुआत? जिसके सामने झुक गई मोदी सरकार, शिक्षा मंत्री को देना पड़ा इस्तीफा

Cockroach Janta Party: भारत में आमतौर पर राजनीतिक दलों की शुरुआत जन-आंदोलनों और जमीनी संघर्षों से होती है लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। इस संगठन की शुरुआत किसी रैली या जनसभा से नहीं बल्कि 16 मई 2026 को सोशल मीडिया पर किए गए एक व्यंग्यात्मक पोस्ट से हुई थी। देखते ही देखते यह ऑनलाइन अभियान छात्रों के आंदोलन में बदल गया और नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बीच बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी कैसे अस्तित्व में आई, उसका आंदोलन कैसे बढ़ता गया और कैसे यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक पहुंचा, आइए जानते हैं।