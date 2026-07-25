Dharmendra Pradhan Resign: ‘पीएम नरेंद्र मोदी की हठ की हार है’ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरा



कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत के ‘छात्रों की गूंज’ आख़िरकार अंहकारी सत्ता की दहलीज तक पहुँच गई। ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देशभर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हठ की हार है। ये उन सभी परिवारों की जीत हैं जिन्होंने अपने ख़ून, अपने बच्चों को खोया, क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचारी है। ये साझा विपक्ष की जीत है, जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज उठाई। उन्होंने अंत में कहा कि अब बारी है मोदी जी को हमारी युवा पीढ़ी से माफ़ी माँगने की और जिन्होंने उनपर लाठी-डंडे-Pellet Guns चलवाई है, उनपर कठोर कार्यवाही करने की।