दिल्ली के तुगलकाबाद में भीषण आग, 3 लोगों की मौत; कई घायल, 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

दमकल विभाग के अनुसार, सुबह 3:45 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था, जबकि 4:00 बजे आग बुझाने का अभियान पूरा होने की घोषणा कर दी गई। हालांकि, इसके बाद भी बचाव कार्य जारी रहा और अंतिम चरण में एक अन्य व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी का इंतजार है।