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दिल्ली के तुगलकाबाद में भीषण आग, 3 लोगों की मौत; कई घायल, 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

Tughlakabad Building Fire: तुगलकाबाद इलाके में शुक्रवार तड़के एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।

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नई दिल्ली

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Ashib Khan

Jun 12, 2026

Tughlakabad Building Fire

दिल्ली में एक बिल्डिंग में आग लगने से 3 लोगों की मौत (Photo-ANI)

Delhi Tughlakabad Fire: दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में शुक्रवार तड़के एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मियों ने अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। हालांकि आग किन कारणों से लगी अभी उसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

घटना की जानकारी देते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि घायलों का रेस्क्यकू कर इलाज के लिए एम्स ट्रामा सेंटर भेजा गया था। आग तुगलकाबाद स्थित माध्यम मार्ग पर नया तारा अपार्टमेंट के पास गली नंबर-1 में स्थित एक इमारत में लगी।

इमारत में थी 6 मंजिल

दमकल विभाग के सहायक मंडल अधिकारी यशवंत सिंह मीणा ने बताया कि इमारत में ग्राउंड फ्लोर सहित कुल छह मंजिलें हैं। संकरी गली में स्थित होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

फायर विभाग को रात 2:35 बजे से 2:37 बजे के बीच आग लगने और लोगों के फंसे होने की कई कॉल प्राप्त हुईं थी। इसके बाद तीन फायर टेंडर, दो वाटर बाउजर, एक ब्रीदिंग सपोर्ट यूनिट और एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल मौके पर भेजे गए। लगातार मिल रही आपातकालीन सूचनाओं के बाद अतिरिक्त दमकल वाहन भी रवाना किया गया।

बचाव एवं आग बुझाने के अभियान का नेतृत्व एडीओ यशवंत सिंह मीणा के साथ स्टेशन ट्रेनिंग ऑफिसर मुकुल भारद्वाज, स्टेशन ऑफिसर समर्थ लाल और स्टेशन ऑफिसर राज कुमार ने किया।

खड़े वाहनों में लगी आग

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग की शुरुआत भवन के अंदर खड़े वाहनों से हुई थी। आग लगने के बाद इमारत में कई लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकलकर्मियों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

दमकल विभाग के अनुसार, सुबह 3:45 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था, जबकि 4:00 बजे आग बुझाने का अभियान पूरा होने की घोषणा कर दी गई। हालांकि, इसके बाद भी बचाव कार्य जारी रहा और अंतिम चरण में एक अन्य व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

Delhi Fire: ‘आग लगने के समय बिल्डिंग की छत से निकलने का रास्ता बंद था’, जांच में बड़ी जानकारी आई सामने

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Delhi hotel fire investigation

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Updated on:

12 Jun 2026 06:51 am

Published on:

12 Jun 2026 06:34 am

Hindi News / National News / दिल्ली के तुगलकाबाद में भीषण आग, 3 लोगों की मौत; कई घायल, 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

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