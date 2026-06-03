Delhi Fire: ‘आग बढ़ती गई, लोग गद्दे बिछाकर बचाते रहे जानें; तीसरी मंजिल से बच्चे संग कूदी महिला’, चश्मदीद ने बताई पूरी घटना

मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ के आधार पर हमें जानकारी मिली है कि यह इमारत सामान्य आवासीय परिसर के रूप में इस्तेमाल नहीं होती थी। यहां ठहरे अधिकांश लोग ऐसे थे, जिनके परिचित या परिजन सड़क के दूसरी ओर स्थित मैक्स अस्पताल में इलाज करा रहे थे। इसलिए संभावना है कि वे इसी उद्देश्य से यहां ठहरे हुए थे। आग पर काफी जल्दी काबू पा लिया गया था और इसे तेजी से नियंत्रित कर लिया गया। अब इमारत को पूरी तरह खाली करा लिया गया है।