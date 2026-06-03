दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग लगने से 10 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा झुलसे

आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और रेस्टोरेंट के भीतर फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे में झुलसे और धुएं के कारण दम घुटने से घायल हुए लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।