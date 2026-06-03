दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग लगने से 10 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा झुलसे

IANS
Malviya Nagar Fire Accident 10 Dead: दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर से एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। मंगलवार को यहां स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्टोरेंट के भीतर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला, जिससे वहां अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस भीषण अग्निकांड में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, लगभग 25 लोगों के झुलसे होने की खबर सामने आ रही है।
आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और रेस्टोरेंट के भीतर फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे में झुलसे और धुएं के कारण दम घुटने से घायल हुए लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर में रिसाव को माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीमें बारीकी से जांच कर रही हैं। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि रेस्टोरेंट के पास उचित फायर एनओसी (Fire NOC) और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे या नहीं। इस दर्दनाक हादसे के बाद से पूरे मालवीय नगर इलाके में सन्नाटा और शोक का माहौल है।
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