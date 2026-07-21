PM आवास के बाहर प्रदर्शन पर बड़ा एक्शन: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में, जबरन हटाए गए

NEET protest Akhilesh Yadav police detention: देश की राजनीति का पारा उस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया, जब प्रधानमंत्री आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) के बाहर नीट (NEET) और परीक्षा धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं पर पुलिस का चाबुक चला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को मौके से जबरन हटाकर हिरासत में ले लिया। पुलिस के इस एक्शन के बाद दिल्ली की सड़कों पर हड़कंप मच गया है और विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन को और तेज़ करने का ऐलान कर दिया है।