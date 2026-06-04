Delhi Fire: ‘आग लगने के समय बिल्डिंग की छत से निकलने का रास्ता बंद था’, जांच में बड़ी जानकारी आई सामने

बता दें कि होटल मालिक लवकेश शर्मा की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया था, ताकि वे देश छोड़कर फरार न हो सकें। जांच एजेंसियों को आशंका थी कि दोनों विदेश भाग सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। बताया जा रहा है कि होटल की इमारत के एकमात्र मालिक लवकेश शर्मा ही हैं।