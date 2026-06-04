दिल्ली अग्निकांड में होटल मालिक ने किया खुलासा- ‘मैं नहीं देखता था काम’, बताया किस तरह होटल बना मौत का जाल

Delhi Fire: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार लवकेश ने दावा किया है कि वह खुद गेस्ट हाउस का रोजमर्रा का कामकाज नहीं देखते थे और इस मामले में उन्होंने दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने होटल संचालन में लापरवाही को लेकर भी बहुत खुलासे किए हैं। उन्होंने, किस तरह होटल में बदलाव करवाए गए और कैसे होटल मौत का जाल बना, सब बताया है।