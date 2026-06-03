कोई खिड़की से कूदा, कोई धुएं में खो गया… मालवीय नगर अग्निकांड में 21 जिंदगियां खत्म, क्या हुआ आज सुबह

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुधवार सुबह एक पांच मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। इस अग्निकांड में मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। वहां मौजूद चश्मदीदों ने इस भयानक हादसे को लेकर जो खौफनाक मंजर बयां किया, वो बेहद डराने वाला है। चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने के बाद होटल में धुआं भर गया था, हर तरफ अफरा-तफरी मची थी। होटल के ऊपरी कमरों में मौजूद लोग जांच बचाने के लिए चीख रहे थे, कमरे की खिड़कियों के कांच तोड़कर मदद की गुहार लगा रहे थे। कुछ तो दूसरी-तीसरी मंजिल से नीचे कूद गए और बुरी तरह जख्मी हो गए। उनकी मदद के लिए स्थानीय दुकान से गद्दे लाकर सड़क पर बिछाये गए थे। जिससे कूदने पर कम चोट लगे। कुछ शव इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था।