IAS बनना चाहती थी IRS अधिकारी की बेटी, पहले रेप फिर चार्जर केबल से गला घोंटा, नौकर की तलाश में पुलिस

IRS Officer Daughter Murder: राजधानी दिल्ली का पॉश इलाका अमर कॉलोनी बुधवार सुबह उस वक्त दहल गया, जब एक वरिष्ठ IRS अधिकारी के घर के भीतर उनकी 22 वर्षीय बेटी का शव बरामद हुआ। घटना उस समय की है जब अधिकारी अपनी पत्नी के साथ जिम गए हुए थे। होनहार बेटी, जो इंजीनियरिंग के बाद IAS बनने का सपना लेकर UPSC की तैयारी कर रही थी, की हत्या मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर की गई है। पुलिस को अंदेशा है कि हत्या से पहले पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। फिलहाल, संदेह के घेरे में वह नौकर है जिसे हाल ही में काम से निकाला गया था। फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके से साक्ष्य जुटा रही हैं।