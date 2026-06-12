CBSE कक्षा 12वीं रिजल्ट: दिल्ली हाई कोर्ट का रीवैल्यूएशन पोर्टल दोबारा खोलने से इनकार, अब जुलाई में होगी सुनवाई

इस मामले में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई (NSUI) ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि ओएसएम (OSM) मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण जिन छात्रों के नंबर प्रभावित हुए हैं, उन्हें मुआवजे के तौर पर अतिरिक्त अंक (Compensatory Marks) दिए जाएं। साथ ही, प्रभावित छात्रों को अपनी कॉपियों की दोबारा जांच कराने का पूरा मौका मिले, इसके लिए रीवैल्यूएशन पोर्टल को एक महीने के लिए दोबारा खोला जाए। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर तुरंत कोई भी राहत देने के बजाय मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए नियमित बेंच के पास भेज दिया है।