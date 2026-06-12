फर्जी ED अफसर बनकर बुजुर्गों को ठगने वाली पूजा राजपूत को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत

इस मामले में 11 जून को कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी पूजा के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और वह बहुत दिनों से जेल में समय बिता रही है। इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। यह उसकी पहली बेल एप्लीकेशन थी। जानकारी के मुताबिक, पूजा राजपूत उस गैंग की महिला है जो ईडी अफसर बनकर लोगों को चूना लगाते हैं। इसी साल फरवरी में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जब तीन लोग ईडी के अधिकारी बनकर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले 86 साल के रिटायर्ड आर्किटेक्ट आर. सी. सभरवाल के घर में घुस गए थे। वहां रेड मारने का नाटक करते हुए इन आरोपियों ने परिवार के लोगों को डराया-धमकाया, उनके मोबाइल फोन छीन लिए और घर में रखे जेवर और कैश को एक टेबल पर रखने को कहा। पुलिस ने जांच के दौरान पूजा राजपूत को रेखा देवी के साथ गिरफ्तार किया था।