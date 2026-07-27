युक्रेन के राजदूत विदेश मंत्रालय में तलब, भारतीय वाणिज्यिक पोत पर हमले के विरोध में जताई कड़ी आपत्ति

युक्रेनी राजदूत को यूक्रेनी अधिकारियों को वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराने की बात कही गई। विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे कृत्य, जो निर्दोष नागरिक नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, अस्वीकार्य हैं। मंत्रालय ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने की बात भी कही है।