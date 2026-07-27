कंगना रनौत ने CJP प्रदर्शनकारियों को बताया ‘गंदगी और बदसूरती’ फैलाने वाला, संसद में विपक्ष पर भी साधा निशाना

कंगना ने कहा कि मुझे लगता है कि विपक्ष ने तय कर लिया है कि जब तक उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी, तब तक वे संसद नहीं चलने देंगे, चाहे मुद्दा कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। आज जब शिक्षा सुधार से जुड़ा विधेयक आया तो विपक्ष ने उसका विरोध किया। पूरे देश को देखना चाहिए कि उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया। उनकी मंशा यही है कि देश में कोई काम न हो, क्योंकि जनता ने उन्हें जनादेश नहीं दिया।