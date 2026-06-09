दिल्ली में देर रात एनकाउंटर के बाद हाशिम बाबा गैंग का शार्प शूटर आमिर गिरफ्तार, 14 आपराधिक मामले हैं दर्ज

पुलिस को देर रात अस्पताल से सूचना मिली कि चाकू लगने से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जांच में उसकी पहचान शास्त्री पार्क के बुलंद मस्जिद इलाके में रहने वाले 33 साल के वसीम के रूप में हुई। मामले की जांच शुरू होते ही पुलिस ने आसपास के सबूत जुटाए और कुछ ही घंटों के भीतर दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों की वसीम से पहले से जान-पहचान थी। पुलिस का मानना है कि इसी पहचान और भरोसे का फायदा उठाकर वसीम को अपने पास बुलाया गया और फिर उस पर हमला कर दिया गया। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया था।