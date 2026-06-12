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500 का घेवर खिलाकर फ्रांसीसी महिला से की गंदी डिमांड, 370 की बिरयानी विवाद जैसी एक और घिनौनी कहानी आई सामने

Delhi Dating Horrible Experience: सोशल मीडिया पर वायरल 370 की बिरयानी के बाद अब एक और नया मामला सामने आया है जिसमें फ्रांसीसी महिला ने बताया कि दिल्ली का एक लड़का 500 रुपए का घेवर खिलाकर संबंध बनाने की उम्मीद करने लगा।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

Jun 12, 2026

Delhi Boy French Woman Date

इंटरनेट पर 370 रुपए की बिरयानी के बाद 500 रुपए का घेवर विवाद सामने आया है। photo source (Instagram/@desi.firang)

Delhi Boy French Woman Date: सोशल मीडिया पर 370 की बिरयानी खूब चर्चा में है। इस विवाद पर लोग लगातार कई प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला दिल्ली का सामने आया है जिसमें फ्रांसीसी महिला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया। जो इंटरनेट पर तेज रफ्तार हवा के जैसे वायरल हो रहा है। वीडियो में उसने दिल्ली के एक लड़के के साथ हुई अपनी डेट का एक बहुत ही खराब और अजीब अनुभव शेयर किया है। महिला ने अपनी डेट की तुलना इंटरनेट पर पहले से वायरल 370 रुपए की बिरयानी वाले विवाद से की है।

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Published on:

12 Jun 2026 05:52 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 500 का घेवर खिलाकर फ्रांसीसी महिला से की गंदी डिमांड, 370 की बिरयानी विवाद जैसी एक और घिनौनी कहानी आई सामने

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