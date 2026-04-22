दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी से घर में रेप के बाद हत्या, आरोपी अपने दोस्त के साथ राजस्थान में भी कर चुका हैवानियत

Delhi Crime News: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पॉश इलाके अमर कॉलोनी में हुई 22 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर यूपीएससी (UPSC) की तैयारी कर रही आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के पीछे उसके ही पुराने नौकर राहुल मीणा का हाथ होने की पुख्ता आशंका जताई जा रही है। जांच में पता चला है कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह पहले भी राजस्थान में दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे चुका है।