दिल्ली के मायापुरी की स्टील कटिंग फैक्ट्री में भीषण आग, 18 दमकल गाड़ियां मौके पर तैनात

दिल्ली स्थित तमिलनाडु हाउस में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के वहां से रवाना होने के कुछ ही समय बाद किचन क्षेत्र में गैस लीक होने से आग भड़क उठी। घटना वीआईपी इलाके में होने के कारण कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों और दमकल टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही मिनटों में स्थिति पर काबू पा लिया। फिलहाल मुख्यमंत्री विजय पूरी तरह सुरक्षित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रहे हैं।