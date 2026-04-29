‘ये कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया, आपको कोई क्यों नहीं मारा’ बिहारी की मौत पर जीतन राम मांझी ने ऐसा क्यों कहा?

Delhi Crime News: दिल्ली में पुलिस की गोलीबारी में खगड़िया बिहार के युवक पांडव कुमार की मौत ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिससे नया विवाद खड़ा हो सकता है। जब उनसे इस घटना पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसे सामान्य बताते हुए कहा, 'मार दिया तो मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है।' मांझी ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए तर्क दिया कि बिना किसी कारण या शंका के पुलिस गोली नहीं चलाती, हालांकि उन्होंने मामले की जांच की बात भी कही। जांच के बाद अगर मारने वाला गलत होगा तो उसपर जरूर कार्रवाई होगी। ये कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया। ऐसे तो कोई जानबूझ कर नहीं करता। आपको कोई क्यों नहीं मारा है। किसी पर कोई शंका होगी। इसकी जांच होगी। जांच के बाद अगर सचमुच में यूं ही उसको मारा गया तो उसको सजा होगी।