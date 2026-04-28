विधायक मामन खान पर कसता कानूनी शिकंजा, गिरफ्तारी के डर से राज्यपाल के पास पहुंची कांग्रेस

Haryana Congress Governor Meeting: हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नूंह हिंसा मामले में आरोपी विधायक पर हाल ही में यूएपीए UAPA जैसी गंभीर धाराएं जोड़ दी गई हैं, जिससे उनकी दोबारा गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। इसी डर और कानूनी दबाव के बीच मंगलवार को हरियाणा कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में चंडीगढ़ में राज्यपाल प्रो. असीम घोष से मुलाकात की। कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते उनके विधायक को निशाना बना रही है।