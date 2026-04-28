‘मोदी की गारंटी’ का क्या हुआ? आतिशी का BJP पर हमला; बोलीं- दिल्ली की महिलाओं को 25 पैसे तक नहीं मिले

आतिशी ने अपने हमले को और धार देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री इस समय अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में व्यस्त हैं और वहां की महिलाओं को भी इसी तरह के सुनहरे सपने दिखा रही हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि जिस तरह दिल्ली की माताओं-बहनों को 2500 रुपये का लालच देकर उनके वोट हासिल किए गए और बाद में उन्हें अधर में छोड़ दिया गया, ठीक वही 'धोखे का फॉर्मूला' अब बंगाल में आजमाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि सत्ता के नशे में डूबी भाजपा सरकार यह भूल गई है कि दिल्ली की महिलाएं आज भी अपने हक के उन रुपयों का इंतजार कर रही हैं। आतिशी ने चुनौती भरे लहजे में पूछा कि जब राजधानी की महिलाएं आज भी यह सवाल पूछ रही हैं कि उनकी 'गारंटी' वाले पैसे बैंक खातों में कब आएंगे, तो मुख्यमंत्री किस नैतिक आधार पर दूसरे राज्यों में जाकर नए वादे कर रही हैं? यह न केवल दिल्ली की महिलाओं के साथ विश्वासघात है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है।