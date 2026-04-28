दिल्ली विधानसभा में काली पट्टी बांधकर क्यों पहुंचे BJP विधायक? सदन में मचे बवाल की ये है असली वजह

सदन की कार्यवाही में राजनीतिक चर्चा के अलावा मानवीय संवेदनाएं और गौरवशाली इतिहास भी देखने को मिला। विधायकों ने मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर दुख जताया और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 75 हजार भारतीय सैनिकों को एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन को याद दिलाया कि 108 साल पहले इसी ऐतिहासिक भवन में एक युद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने निष्ठा के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने स्वराज के बदले देश को रॉलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे जख्म दिए।