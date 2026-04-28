वीरेंद्र सचदेवा का कार्यकाल खत्म, कौन बनेगा नया BJP प्रदेश अध्यक्ष? रेस में दो नाम आगे

Delhi BJP President: दिल्ली में बीजेपी के नए अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ बंगाल में पश्चिम बंगाल चुनाव अब खत्म होने वाले हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा कार्यकाल समाप्त हो गया है। और अब इस पद को लेकर दो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। सबके मन में अब यही जानने की उत्सुकता है कि अब पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी। वहीं साथ ही वीरेंद्र सचदेवा के समर्थक चाह रहे हैं कि वापस से यह पद वीरेंद्र को ही मिले, अब देखने वाली बात यह है कि पार्टी की कमान वापस से वीरेंद्र के पास जाती है या किसी नए चेहरे के पास।