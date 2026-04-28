Aadhaar को लेकर बड़ा बदलाव, DOB प्रूफ के तौर पर नहीं होगा मान्य, बर्थ प्रूफ के लिए दिखाने होंगे ये डाक्यूमेंट्स

Aadhaar DOB Proof Valid or Not: अगर आप अब तक यह मानते आए हैं कि आपका आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर जगह पहचान के साथ-साथ जन्मतिथि (Date of Birth) का भी पक्का सबूत है, तो अब आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। UIDAI ने साफ किया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के आधिकारिक प्रमाण के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बदलाव के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आधार में DOB होने के बावजूद इसे वैध प्रमाण क्यों नहीं माना जाता, और इसके बदले कौन से डाक्यूमेंट्स वैलिड होंगे।