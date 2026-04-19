अपडेट करना है आधार कार्ड नंबर? अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, जानें कैसे घर बैठे 5 मिनट में होगा यह काम

भारत में आधार कार्ड (Aadhaar card) अब हर जरूरी सेवा के लिए अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं में इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है। ऐसे में यदि आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर गलत हो या बंद हो जाए, तो कई काम रुक सकते हैं। पहले इसे सही कराने के लए आपको आधार सेंटर जाकर लंबी लाइनों में लगना पड़ता था लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि आप घर बैठे केवल 5 मिनट में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आइए जानते है इसके लिए आपको क्या करना होगा।