लेंसकार्ट ने जारी की नई स्टाइल गाइड, बिंदी पर बैन और हिजाब को अनुमति देने के बाद शुरू हुआ था विवाद

इस विवाद के बाद अब शुक्रवार को लेंसकार्ट ने अपनी नई और अपडेटेड स्टाइल गाइड जारी की और उसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक भी किया। कंपनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने आपकी बात सुनी है, यह गाइडलाइन हर उस प्रतीक का स्वागत करती है जो हमारी टीम के सदस्य अपने साथ लाते हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अब बिंदी, तिलक, सिंदूर जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक चिन्हों को अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कलावा, कड़ा, मंगलसूत्र, चूड़ियां जैसे धार्मिक वस्त्र और आभूषण भी स्वीकार्य हैं। हिजाब और पगड़ी पहनने की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी। कंपनी ने यह भी दोहराया कि उसका उद्देश्य कर्मचारियों की पहचान और आस्था का सम्मान करना है, न कि उसे सीमित करना।