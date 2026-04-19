शादी छिपाकर संबंध, फिर धर्मांतरण का दबाव, TCS कर्मचारी पर सनसनीखेज आरोप

इस मामले में नामजद आरोपी महिला कर्मचारी निदा खान ने खुद को गर्भवती बताते हुए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। उसका कहना है कि उस पर लगे आरोपों में सात साल से कम सजा का प्रावधान है। नासिक सत्र न्यायालय में इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। वहीं, निदा खान के वकील ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।