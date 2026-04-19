तमिलनाडु में ‘आत्म सम्मान बनाम नियंत्रण की जंग’, PM मोदी को राहुल गांधी का करारा जवाब

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा ऐसा मुख्यमंत्री चाहती है जो दिल्ली के आदेश माने, जबकि स्टालिन केवल जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उन्होंने 'एक राष्ट्र, एक भाषा, एक नेता' के नारे को तमिल पहचान पर हमला बताते हुए कहा कि दक्षिण भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। राहुल ने भरोसा जताया कि DMK-कांग्रेस गठबंधन राज्य में BJP-AIADMK को हराएगा। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि संस्कृति और स्वाभिमान की लड़ाई है। जिसमें जनता निर्णायक भूमिका निभाएगी।