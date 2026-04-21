21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलने पर रोक, बंगाल चुनाव से पहले EC ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें लें पूरी डिटेल्स

Bengal Elections 2026 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन ने मोटरसाइकिल रैलियों और आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। मतदान से दो दिन पहले लागू ये नियम शांति, सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 21, 2026

Checking During Election

Checking During Election

Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी(सीईओ) ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसका मकसद चुनाव के दौरान शांति बनाए रखना और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना है। इस नए आदेश के मुताबिक, मतदान से दो दिन पहले ही मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी शुरू हो जाएगी। खास तौर पर बाइक रैलियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे जुलूस कई बार माहौल बिगाड़ सकते हैं या लोगों पर दबाव बनाने का जरिया बन जाते हैं।

मोटरसाइकिल चलने पर रोक


इतना ही नहीं, शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल के चलने पर भी रोक रहेगी। हालांकि, जरूरी परिस्थितियों, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या परिवार से जुड़े जरूरी काम के लिए छूट दी गई है। इसका मकसद लोगों को पूरी तरह परेशान करने की मंशा नहीं है, बल्कि सिर्फ संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना है। दिन के समय, यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भी नियम थोड़े सख्त रहेंगे। इस दौरान बाइक पर पीछे बैठने (पिलियन राइडिंग) की अनुमति नहीं होगी, सिवाय कुछ खास स्थितियों के जैसे बीमार व्यक्ति को ले जाना, पारिवारिक जरूरत या बच्चों को स्कूल पहुंचाना।

जान लें डिटेल्स


मतदान वाले दिन थोड़ी राहत जरूर दी गई है। उस दिन परिवार के लोग एक साथ बाइक पर बैठकर मतदान केंद्र तक जा सकते हैं। प्रशासन चाहता है कि लोग बिना किसी डर या परेशानी के वोट डाल सकें। अगर किसी को इन नियमों से छूट चाहिए, तो उसे पहले ही स्थानीय थाने से लिखित अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि इन निर्देशों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। चाहे वो अखबार हों, टीवी हो या सोशल मीडिया।

कब होंगे चुनाव?


जिला स्तर के अधिकारियों और पुलिस को सख्ती से इन नियमों का पालन कराने का जिम्मा दिया गया है। साफ कहा गया है कि चुनाव के दौरान ऐसा कोई भी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे माहौल बिगड़े या मतदाताओं पर असर पड़े। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा 29 अप्रैल को। इसके बाद 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

21 Apr 2026 03:16 pm

Hindi News / National News / शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलने पर रोक, बंगाल चुनाव से पहले EC ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें लें पूरी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम! ISI का खतरनाक क्रिमिनल मॉड्यूल बेनकाब

Delhi Police
राष्ट्रीय

अमृतसर में बड़ा ड्रग्स नेटवर्क बेनकाब, 5 तस्कर गिरफ्तार, पाक कनेक्शन आया सामने

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में कैसे बढ़ गए मुसलमान? बांग्लादेश या घुसपैठ नहीं, हिंदुओं से जुड़ी है वजह

Muslim girl, West bengal election 2026, muslim voters analysis, muslim voters in west bengal, TMC Mamta muslim votes, BJP, Muslim birth rate vs Hindu birth rate,
राष्ट्रीय

TMC सांसद यूसुफ पठान के ससुर और साले पर मुंबई पुलिस का शिकंजा, मारपीट केस में गिरफ्तारी

राष्ट्रीय

MK Stalin की चेतावनी: तमिलनाडु को धोखा दिया तो बन जाऊंगा बड़ा 'खतरा'

Tamil Nadu Chief Minister Stalin
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.