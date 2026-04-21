शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलने पर रोक, बंगाल चुनाव से पहले EC ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें लें पूरी डिटेल्स

Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी(सीईओ) ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसका मकसद चुनाव के दौरान शांति बनाए रखना और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना है। इस नए आदेश के मुताबिक, मतदान से दो दिन पहले ही मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी शुरू हो जाएगी। खास तौर पर बाइक रैलियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे जुलूस कई बार माहौल बिगाड़ सकते हैं या लोगों पर दबाव बनाने का जरिया बन जाते हैं।