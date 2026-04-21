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TMC सांसद यूसुफ पठान के ससुर और साले पर मुंबई पुलिस का शिकंजा, मारपीट केस में गिरफ्तारी

मुंबई में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें यूसुफ पठान के ससुर, बेटे साले समेत एक अन्य रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

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मुंबई

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Devika Chatraj

Apr 21, 2026

यूसुफ पठान के ससुर गिरफ्तार (X)

मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) के ससुर, उनके बेटे और एक अन्य रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुंबई के भायखला इलाके में हुई, जहां दो दिन पहले एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।

गड्ढे के पानी से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित व्यक्ति अपनी कार से गुजर रहा था। इसी दौरान सड़क पर भरे पानी वाले गड्ढे में कार का पहिया जाने से पानी पास खड़े लोगों पर उछल गया। इस छोटी सी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई।

मारपीट में बदल गया मामला

आरोप है कि विवाद के दौरान तीनों आरोपियों ने पीड़ित और उसके परिवार पर हमला कर दिया। इस घटना में बांस की लाठियों और बेसबॉल बैट जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हमले में पीड़ित पक्ष को चोटें आईं, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की। पुलिस ने CCTV फुटेज, गवाहों के बयान और मौके से बरामद हथियारों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

एक आरोपी फरार

पुलिस ने अदालत में पेशी के दौरान बताया कि CCTV फुटेज और चश्मदीद गवाहों की मदद से आरोपियों की स्पष्ट पहचान हो चुकी है। हालांकि, इस मामले में एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मामले की जांच में जुटी पुलिस ने कहा है कि घटना को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, फरार आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस को विश्वास है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही, इस मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और आम जनता में सुरक्षा का विश्वास कायम रह सके।

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Published on:

21 Apr 2026 02:49 pm

Hindi News / National News / TMC सांसद यूसुफ पठान के ससुर और साले पर मुंबई पुलिस का शिकंजा, मारपीट केस में गिरफ्तारी

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