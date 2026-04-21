TMC सांसद यूसुफ पठान के ससुर और साले पर मुंबई पुलिस का शिकंजा, मारपीट केस में गिरफ्तारी

मामले की जांच में जुटी पुलिस ने कहा है कि घटना को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, फरार आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस को विश्वास है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही, इस मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और आम जनता में सुरक्षा का विश्वास कायम रह सके।

